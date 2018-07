Joana Maria Camps afirma que el TIL ayudará a subsanar deficiencias recogidas por PISA

Camps ha respondido así a la pregunta formulada en el pleno del Parlamento por el diputado de la coalición MÉS, Antoni Alorda, quien ha cuestionado que el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) pueda contribuir a subsanar la situación que ha reflejado la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE (PISA 2012).



"Cada día maestros y padres nos explican como baja el nivel de los contenidos", ha dicho Alorda durante su intervención.Camps ha añadido que el TIL es "parte de la solución y no del problema" y que transcurridos tres meses desde que comenzó su aplicación no se puede evaluar sus resultados.



"Se evaluará en el 2015 o se mirará sus resultados. No quiera adelantar cosas que no se han producido", ha dicho la consellera.



La diputada del Partido Popular (PP) también ha precisado que el TIL ayudará a enriquecerá el vocabulario de los alumnos "sea en inglés o en catalán, nosotros así los creemos y veremos los resultados en el 2015"



"Vamos a darle la oportunidad como mínimo y vamos a hacer un cambio por que lo que tenemos no funciona", ha añadido Camps.



La última Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE (PISA 2012) refleja que los alumnos de Baleares son los cuartos con peor nivel en Matemáticas y los terceros que peores resultados obtienen en Lectura y Ciencias.