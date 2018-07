El ingreso de Matas en prisión podría demorarse hasta septiembre

El Ministerio de Justicia ha comunicado hoy por vía telefónica a la Audiencia Provincial que el documento que recoge el rechazo del indulto que decidió la semana pasada el Consejo de Ministros ha sido enviado al Supremo porque fue este el órgano que redujo en casación a nueve meses la sentencia a seis años de cárcel que había dictado originalmente el tribunal de Palma.



Cuando la reciba, el Tribunal Supremo tendrá que remitir a la Audiencia de Palma la notificación, pues es el órgano provincial el encargado de dictar la orden de ingreso en prisión del expresidente autonómico, lo que podría demorarse aún unos días.



Como el mes de agosto es prácticamente inhábil en la administración de Justicia y en el caso de Matas se seguirán el mismo proceso que con cualquier otra persona pendiente de la orden de encarcelamiento, es posible que el exministro de Medio Ambiente no entre en prisión hasta septiembre.



Fuentes del Tribunal Supremo han indicado que hasta el mediodía de hoy no se había recibido la notificación enviada por correo por el Ministerio de Justicia a principios de la semana.



Cuando finalmente la sala primera de la Audiencia de Palma reciba la comunicación formal del rechazo del indulto, ordenará el encarcelamiento de Matas, para lo que lo habitual es conceder un plazo de tres o de cinco días que empieza a contar una vez se le notifica al reo.



Como Matas reside oficialmente en Madrid, el requerimiento será enviado a la Audiencia Provincial de la capital, que a su vez habrá de comunicárselo al expresidente autonómico por los cauces habituales.



El Consejo de Ministros desestimó el pasado viernes la petición de indulto que había planteado el exministro de José María Aznar, una demanda que había paralizado la ejecución de la orden de encarcelamiento dictada a principios de año por el tribunal provincial.



La sección primera de la Audiencia de Palma condenó inicialmente a Matas a seis años de cárcel por varios delitos de corrupción en la primera pieza juzgada del caso Palma Arena, relativa al pago ilegal con fondos públicos a un periodista que le escribía discursos, Antonio Alemany.



El Tribunal Supremo modificó esa condena y la dejó en 9 meses por el delito de tráfico de influencias, tras lo cual el tribunal provincial ordenó la ejecución de la pena por entender que el expresidente no había mostrado arrepentimiento y por la alta responsabilidad que ejercía cuando delinquió.



Matas podría solicitar la ampliación del plazo que establezca la Audiencia de Palma para que ingrese en la cárcel y podrá entrar en la prisión que quiera siempre que lo justifique debidamente por algunas de las razones previstas en la legislación penitenciaria.



Sobre el exlíder del PP de Baleares pesa una segunda sentencia por cohecho, aunque en ese caso no conlleva la privación de libertad sino una multa de 9.000 euros.



Además, está imputado en numerosos procesos judiciales por presunta corrupción, entre ellos el caso Nóos, en el que el juez José Castro le imputa dos delitos de prevaricación administrativa, dos de malversación de caudales públicos, dos de fraude a la administración y dos de tráfico de influencias.