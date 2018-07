Una fundación de discapacitados usará la mansión de mafioso ruso en Mallorca

La Audiencia Nacional ha acordado que la fundación sin ánimo de lucro Amadip-Esment para discapacitados intelectuales use para sus actividades la mansión de Calvià (Mallorca) de Gennadios Petrov, uno de los supuestos jefes de la mafia rusa en España actualmente en búsqueda y captura.



La sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha confirmado hoy la decisión que tomó el juez Pablo Ruz el pasado abril a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para que la organización utilice esta casa, ubicada en la urbanización Sol de Mallorca, para la inserción laboral de personas discapacitadas.



En su auto, Ruz justificaba la intervención judicial de la finca, que ya estaba embargada, por la "gravedad" de los hechos imputados (blanqueo y enriquecimiento) a Petrov y por el hecho de que el imputado se encuentra huido de la justicia desde 2012, cuando se encontraba en libertad provisional bajo una fianza de 600.000 euros.



Esta es la primera vez que se adopta este tipo de medida cautelar en la fase de instrucción judicial, según han indicado fuentes jurídicas, una decisión que se acuerda durante el tiempo que se prolongue la instrucción del caso y dure el embargo de la vivienda.



Durante ese tiempo, la asociación debe presentar al juzgado cada tres meses un informe sobre sus actividades y las medidas de conservación que han adoptado para conservar el inmueble, indicaba Ruz en su auto del pasado abril.



Precisamente, según afirmaba Ruz, de no adoptarse la medida cautelar de intervención "podría el bien inmueble vinculado a los imputados, actualmente sujeto a las medidas de embargo, no ser conservado con medidas oportunas y adecuadas a su configuración y naturaleza, disminuyendo su valor a efectos de ulterior compromiso para satisfacer las responsabilidades pecuarias que pudieran declararse".



La sala asume ahora estos argumentos y justifica la cesión de la mansión a esta fundación para garantizar que la casa, ubicada junto a la playa de Portals Vells, esté a disposición del tribunal para el fin legalmente previsto, es decir, el aseguramiento de responsabilidades penales.



La sección cuarta asegura que ya que los responsables de la mansión son Petrov y su mujer, Elena Petrova, y ambos están huidos de la justicia, "resultaría relativamente fácil desprenderse del mobiliario y de la vivienda embargada por el notorio detrimento que ello supondría para hacer efectivas, si las hubiera, las responsabilidades económicas" derivadas de la posible sentencia.



El supuesto jefe de la denominada comunidad criminal Tambovskaya Malyshevskaya -asentada en España desde 1996 para dedicarse a actividades de blanqueo y enriquecimiento-, fue detenido junto a su lugarteniente, Leonid Khristoforov, en Mallorca en el marco de la "operación Troika" por orden del juez Baltasar Garzón.



Garzón les acusaba de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero, falsificación de documento mercantil, falsedad en documento público, delito fiscal y uno de simulación de contrato.