En la mesa de deporte del IV Foro Talento, organizado por Onda Cero Mallorca, analizamos el papel de la mujer en un ámbito en el que los inicios nunca son fáciles. Alicia Carbonell Beckert, que ha marcado un hito siendo la primer a mujer entrenadora de un equipo masculino de futbol, le costó doce años de trabajo en el club para que confieran en ella, "la falta de oportunidades para las mujeres es clave también en el caso del Futbol", su afición al este deporte le hizo formarse en un equipo federado para poder jugar y pasar de ser "aquella Alicia que nadie quería, a ser alguien con la que contaban a la hora de formar equipos".

La inseguridad es otra de las barreras que tuvo que vencer par plantearse si con las once mil licencias masculinas en España, frente a las cerca de setecientas femeninas todo ese esfuerzo le merecía la pena, gracias al apoyo moral de una amiga continuó formándose para seguir enseñando hasta alcanzar su meta, ser entrenadora de un equipo de futbol.

Nos comentaba Dolors Besné que a la mujer siempre le ha costado más demostrar su valía porque creen que no estamos preparadas, "la inteligencia no tiene sexo", la inteligencia hay que trabajarla.

Durante su participación en el foro Sonia Ledesma nos contó que durante el Dakar, la copiloto comprobó como a menudo se le cuestionaban sus conocimientos en el mundo del motor, "a un hombre no se le pregunta si sabe cambiar una rueda", para que confíen en una mujer, tiene que demostrar antes de entrar en un equipo que se merece ese sitio.

En el deporte la sociedad pone sus condiciones porque considera que las mujeres necesitan otro tipo de entrenamiento, en este sentido la educación de niños y niñas en casa, en centros escolares... para que de adultos eviten prejuicios y rompan barreras es muy importante.

Dolors, apuntaba que España está en un 53% de mujeres se dedican a algún deporte y recuerda que en sus comienzos "a las mujeres que practicaban futbol o baloncesto se las llamaba marimachos", afortunadamente eso con los años ha ido cambiando y cada vez somos más conscientes de que el deporte no tiene sexo.

La vida activa de cualquier deportista no suele ser muy larga, Besné a sus ochenta años ha demostrado que se pueden seguir otros caminos y que "la edad no es un hándicap". La maternidad tampoco, se puede conciliar la vida familiar de la deportiva, Alicia Carbonell a normalizado acudir a los entrenamientos con su bebé, ser madre monoparental no es sencillo y reconoce que la ayuda de su madre lo está haciendo todo mucho más fácil.