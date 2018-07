Florentino Pérez dice no conocer nada de Son Espases ni haber hablado con Matas "ni de obras, ni adjudicaciones"

Así lo ha expresado el también presidente del Real Madrid en su comparecencia mediante videoconferencia en la comisión de investigación parlamentaria, que ha empezado sobre las 18.00 horas. Ahí, también ha negado que Matas le pidiese una comisión de nueve millones de euros por Son Espases durante una reunión en su barco 'Pitina'. "No somos amigos, pero si me dice si le he saludado cuando el Madrid ha ido a jugar a Mallorca, sí", ha reconocido.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha señalado este jueves, durante su comparecencia en la comisión de investigación por el Hospital Universitario de Son Espases, que "nunca" ha hablado con el expresidente del Govern, Jaume Matas, "ni de obras, ni de adjudicaciones, ni de nada" y ha explicado que no tiene "ninguna relación" con dicho centro.

Así lo ha expresado el también presidente del Real Madrid en su comparecencia mediante videoconferencia en la comisión de investigación parlamentaria, que ha empezado sobre las 18.00 horas. Ahí, también ha negado que Matas le pidiese una comisión de nueve millones de euros por Son Espases durante una reunión en su barco 'Pitina'. "No somos amigos, pero si me dice si le he saludado cuando el Madrid ha ido a jugar a Mallorca, sí", ha reconocido.

Sobre Mallorca, Pérez ha dicho que no va desde 2011 y que no quiere ir por "motivos personales" y, además, ha señalado que "nunca" ha poseído "un puesto de responsabilidad ni de gestión" en Dragados, empresa de su grupo en la que recayó la adjudicación de Son Espases.

El empresario ha reiterado que "nunca" ha ocupado "un puesto de responsabilidad y gestión" en Dragados, que es una de sus "más de 1.000 empresas, que tienen 225.000 empleados y facturan 38.000 millones de euros al año en más de 70 países".

De esta manera, ha dicho que ha ido "gustoso a clarificar" y ha reiterado "con todo el cariño" que no ha visto "solidez que justifique" su comparecencia por lo que ha señalado que cree que "se han equivocado de persona" pero, ha agregado, "toda la gente tiene derecho a equivocarse".

Sobre los temas abordados en la comparecencia, que investiga la presunta corrupción relacionada con la adjudicación de este hospital, ha hecho hincapié en que "no" sabe "nada" y que no conoce "a nadie". "Me ha dado la impresión de que estoy aquí porque me llamo Florentino Pérez, soy conocido y tiene morbo que esté aquí", ha añadido.

Asimismo, se ha mostrado preocupado por su "honorabilidad, que está por encima de todo" debido a las preguntas de los portavoces de MÉS y PSIB, Fina Santiago y Antoni Diéguez, que en algunos casos le han parecido acusaciones. Sobre esto ha dicho que "quedan grabadas".

Por otra parte, también ha dicho que es la primera vez que comparece en una comisión de este tipo y que nunca ha sido citado a declarar como imputado.

Cabe recordar que Pérez ya declaró en septiembre del año pasado ante el fiscal anticorrupción de Baleares Pedro Horrach no conocer el supuesto amaño y las presuntas irregularidades en relación a la adjudicación del hospital de referencia de la Comunidad autónoma.

La adjudicación de Son Espases fue concedida en un primer momento a la constructora OHL presidida por Villar Mir, pero finalmente y, presuntamente tras la intervención de la consellera de Salud del Govern del PP, Aina Castillo, recayó Dragados, empresa del grupo ACS.