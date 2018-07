La Fiscalía opina que Matas no deber ir a prisión hasta se resuelva indulto

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares es partidaria de que el expresidente de Baleares Jaume Matas, condenado a 9 meses de cárcel, no entre en prisión hasta que el Gobierno se pronuncie sobre si le concede el indulto o no que ha pedido el exministro de Medio Ambiente.

El Ministerio Público ha presentado un escrito en este sentido después de que la Audiencia de Palma solicitara hace unos días a las acusaciones en este juicio por tráfico de influencias que se pronuncien sobre la solicitud del expresidente balear de suspender la ejecución de la pena mientras el Gobierno decide sobre esta medida de gracia.



Matas pidió que se suspendiera la pena hasta que haya una decisión del Gobierno ya que la condena es inferior a los dos años.



Su abogada, Pilar Gómez Pavón, se mostró confiada en que la Audiencia de Palma atenderá su solicitud igual que ha hecho en circunstancias similares, como en el caso del periodista Antonio Alemany, condenado en el mismo juicio que Matas por beneficiarse de fondos públicos del Govern balear de forma irregular durante la legislatura 2003-2007.



En su escrito ante la sección primera de la Audiencia, la abogada aludió expresamente al caso de Alemany, que escribía discursos para Matas, para poner de manifiesto que la doctrina de la propia sala es favorable a la suspensión de penas de "corta duración" cuando está pendiente un indulto.



Los argumentos esenciales de la petición de gracia al Gobierno de Mariano Rajoy, que fue compañero de gabinete de Matas entre 2000 y 2003, son la poca duración de la pena y que su ejecución no se ajusta al propósito resocializador al que debe responder según la Constitución.



El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo la pasada semana que a priori no se aprecian las razones de equidad, interés público y justicia exigidas para conceder el indulto a Matas.



Con ocasión de una respuesta en el Congreso, el ministro señaló que en este caso se solicita el indulto por un delito de tráfico de influencias y que el actual Gobierno "jamás ha concedido un indulto por un delito de tráfico de influencias y a priori parece difícil apreciar esas razones de equidad y de interés público o de justicia".



La Abogacía de la Comunidad Autónoma no prevé pronunciarse sobre esta petición del expresidente balear.



A esta condena a Matas, se suma otra de 9.000 euros como autor de un delito de cohecho, también en el marco del caso Palma Arena.



La Audiencia de Palma dictó esta sentencia a partir del veredicto unánime de culpabilidad emitido el pasado día 5 de diciembre contra Matas por presionar a un hotelero para que pagara a su esposa, Maite Areal, 42.000 euros por un trabajo ficticio.