Encuentros de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa

¡Ya puedes ver el XIX Encuentro de Empresarios Metafuturo Impulsa en Mallorca!

El foro económico y empresarial impulsado por Onda Cero y CaixaBank celebra una nueva edición en el Espacio Tramuntana del Estadi Mallorca Son Moix.

Onda Cero Mallorca

Mallorca |

Daniel Lacalle protagoniza el XIX Encuentro de Empresarios Metafuturo Impulsa en Mallorca

El encuentro está organizado por Onda Cero y CaixaBank, y cuenta con el respaldo de las principales instituciones del archipiélago. Entre los colaboradores institucionales se encuentran la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, el Ajuntament de Palma y el Real Club Deportivo Mallorca, que acoge la cita en sus instalaciones.

Asimismo, el evento cuenta con el apoyo de destacadas entidades empresariales como ETL ÍLIA CONFIÁLIA, CAEB, ASIMA, Obramat y Trablisa, que refuerzan su compromiso con la promoción del tejido económico balear.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer