Azeddin : "Se te van las ganas de seguir jugando"

Azeddin decidió el pasado domingo abandonar el terreno de juego en María de la Salut después de recibir insultos racistas. El jugador del Ses Salines está pensando en dejar el fútbol a sus 27 años para no seguir viviendo esta experiencia negativa en su vida. " Estoy un poco afectado por los insultos racistas que me ha pasado en otros partidos. El jugador que expulsaron empezó con insultos racistas desde la grada. Enseguida que yo y otro compañero marroquí nos fuimos para el vestuario el entrenador decidió acompañarnos. El árbitro me dijo que hacía bien pero que no podía hacer nada. La verdad es que con todo esto se te quitan las ganas de seguir jugando".

Agradecido al club

Azeddin está agradecido a la sociedad mallorquina y al Ses Salines por la acogida pero lamenta que haya personas que insulten en los terrenos de juego. "Creo que son momentos. no todo el mundo es así".

El partido del pasado domingo en María de la Salut correspondía a la fase de ascenso a segunda regional. El capitán del Ses Salines, Josep Garí, lamentó lo sucedido y mostró el apoyo a su compañero." Hay que acabar con esta lacra. Nos fuimos para dar visibilidad". El presidente del María de la Salut, Pedro Llabrés también lamentó los incidentes y espera que no se vuelva a repetir.

El comité de competición está estudiando lo sucedido para tomar medidas.