Valeria Bouzada: "Soy la empleada de Guillem y como presidenta del Constancia de Inca se invierten los papeles"

Valeria Bouzada es la primera presidenta del Constancia en 102 años de historia y en RadioEstadio Noche de Onda Cero se mostró muy ilusionada con la eliminatoria de copan ante el Girona. Además, se da la circunstancia que su pareja sentimental es el Guillem Llaneras, técnico del conjunto de Inca. Valeria trabaja por las mañanas en la empresa de Guillem y por las tardes acude a las oficinas del club. "La gente de aquí sabe que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Guillem llegó hace doce años al club. Llevamos muchos años juntos .Por la mañana trabajo en su empresa y luego en el fútbol los papeles se invierten. En los últimos quince días nos hemos visto muy poco. Llegué al club para llevar el bar que luego lo dejé por temas personales y la directiva me pidió que siguiese y desde hace dos años presidenta".

Ilusionada con la Copa

Valeria lleva días trabajando y viviendo con intensidad los preparativos del partido ante el Constancia. La presidenta del club tiene muy presentes a todos los responsables que han pasado por el club. "El Constancia es un histórico del fútbol balear y ante el Girona se verá una buena entrada, la mejor de los últimos 30 años. Quiero agradecer a la gente que nos acompaña y al ayuntamiento que nos apoya en todos los pasos que hacemos"