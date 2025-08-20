La Unió de Penyes Mallorquinistes critica el precio del agua en Son Moix

La temporada para el Real Mallorca no ha empezado de la mejor manera. A la derrota ante el Fc Barcelona 0-3 se ha sumado el comunicado de La Unió de Penyes Mallorquinistes criticando que las botellas de agua de venda a 3 euros los días de partido y con temperaturas por encima de los 30 grados. En el escrito público solicitan una respuesta urgente del club teniendo en cuenta que el equipo volverá a jugar el próxima sábado en el estadio de Son Moix. La Unió de Penyes se ha caracterizado por apoyar al club pero en esta ocasión lamentan la falta de sensibilidad con la afición.

Reunión

Los responsables del Real Mallorca han tomado nota y contemplan la posibilidad de ofrecer un 2x1 el próximo sábado para calmar el ambiente que se ha generado durante la semana. El club también está trabajando para solicitar los problemas de aire acondicionado del pasado fin de semana y sigue pendiente de arreglar el ascensor que va al palco presidencial.