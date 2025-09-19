Toni Vallespir: "Dani Rodríguez ha cumplido la sanción del Mallorca y tiene que estar disponible sin veto ni rencor"

La Unión de Penyes del Real Mallorca está con Dani Rodríguez. El presidente de las 58 peñas, con más de seis mil abonados, considera que hay que de pasar página sobre lo sucedido con Dani Rodríguez y que el futbolista tenga la oportunidad de jugar como uno más de la plantilla. "La opinión de la Unión de peñas es muy clara y es que Dani Rodríguez se equivocó, el club lo sancionó y ha cumplido la sanción, ahora debería ser un jugador más que esté a disposición del míster para cuando lo necesite sin ningún veto ni rencor. Lo hizo mal, ha cumplido pero tiene que ser uno más par darlo todo en el campo y conseguir el objetivo de la salvación en primera división".

Apoyo ante el Atlético de Madrid

Los peñistas son conscientes que el inicio de temporada ha sido complicado pero que hay margen para salir de la zona de descenso. Por su parte, El Moviment Mallorquinista con su presidente a la cabeza, Sebastià Oliver, ya dejó clara su postura sobre la situación de Dani Rodríguez. "Dani se equivocó mucho con el entrenador y ha pagado por ello. El entrenador se enfadó mucho y es normal, pero parece que recibe órdenes para que no juegue".