Toni Sánchez " todas las historias del libro tienen su encanto "

Miradas desde el barro ya está a la venta. Toni Sánchez ha escrito su primer libro a sus 34 años contando historias relacionadas con el fútbol que es su pasión. El técnico de 34 años lleva 19 entrenando, la mayoría en el Cide salvo tres años en el Mallorca, Baleares y ahora como segundo entrenador del Platges de Calvià. El libro refleja historias de profesionales que no llegaron a serlo durante su etapa de futbolistas. " Siempre he quise escribir un libro relacionado con el fútbol y cuando estuve en Noruega hace tres veranos para conocer el fútbol noruego con Toni Ordinas me dijo una frase que me hizo reflexionar. Su sueño era despertar pensando en fútbol. Entonces busqué historias de gente que es profesional sin llegar a serlo como futbolista profesional. En el libro hablo de historias como las de Luis García, Víctor Orta o Toni Amor. Carlos Vicenç entrenaba al Ses Salines de tercera regional y pasa al cuerpo técnico de Guardiola. Tuve conferencias de dos o tres horas con ellos y luego les pasaba lo que había escrito. Siempre he tenido la ilusión de entrenar en primera división y escribiendo el libro te das cuenta que todas las historias tienen su encanto. Al final tienes que estar preparado porque las oportunidades pueden llegar. Estuve cerca de ir a China o Canadá. La manera con la que gana España el mundial ha sido muy apetecible". Toni ha conocido a muchos jugadores desde que empezó a entrenar hace quince años. Admite que con Monchu mantiene una relación muy especial." Entre los jugadores que he tenido o he conocido Monchu es como un hijo". El libro ya está a la venta y se puede conseguir a través de Amazón o el Corte Inglés.