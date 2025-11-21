Toni Garau. "Sin Ingo el Baleares no existiría o estaría en tercera regional"

Toni Garau tiene claro que la figura de Ingo VolckMann es vital para el Atlético Baleares. El expresidente junto a Toni Salas estuvo en la inauguración de la tribuna que lleva el nombre del propietario y presidente del club. "Fue un honor y lo hice con mucho cariño con Toni Salas que es un referente del Baleares. Estoy muy contento que Ingo tenga el reconocimiento de que se encargó de reformar el estadio. Ingo está bien pero es consciente de las dificultades con las lesiones de Iván López y Florin y tendrán que venir refuerzos en el mercado de invierno. Es un hombre de impulsos pero si no hubiese sido por Ingo el Baleares estaría desaparecido o en tercera regional con los gastos que arbitrajes o del césped.

El Poblense y Fullana

Toni Garau respeta mucho al Poblense por el nivel que ha demostrado y a Francesc Fullana por su pasado en el Baleares. El expresidente espera que el equipo de la talla a pesar de las bajas para sumar los tres puntos. "Vi al Poblense ante el Sant Andreu. Hay que tener confianza en el equipo y en Luis Blanco. Será difícil pero no imposible porque Óscar Troya ha conseguido una piña. Fullana es un buen tío y un gran profesional".

Espanyol en copa

Toni Garau como la afición del Baleares espera con ilusión el partido de copa del próximo 4 de dciembre ante el Espanyol. Ingo VolckMann no estará presente ante el Poblense pero su intención es acudir a la eliminatoria de copa a partido único que se disputará en el Estadio Balear.