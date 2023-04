Tirado: "Podemos perder con el Benfica pero compitiendo"

José Tirado exige que el Palma Futsal sea competitivo en la Final Four de la Champions que se disputará en el Velòdrom Illes Balears. El conjunto mallorquín jugará el viernes 5 de mayo ante el Benfica. El director general del club mantiene que la plantilla no ha competido en momentos puntuales cuando había títulos en juego. " Benfica tiene un gran equipo no sé si al nivel del Barcelona. Se llevó a Igor y Nunes. Hay una gran igualdad cada uno con sus armas y nosotros hemos demostrado que somos competitivos para decidir los partidos por detalles. En la vida cuando compites puedes ganar, empatar o perder. En mis declaraciones dije que mi equipo competía, al final ganar es muy difícil y lo sabemos. El Palma habitualmente compite y ahora tenemos una gran oportunidad, si perdemos quiero que sea compitiendo al máximo nivel"

Ingresos

Tirado tiene puesta la máxima ilusión en la Champions League de Fútbol sala por encima del aspecto económico. Al director general del club le hubiese gustado jugar la Final Four en Son Moix aunque está convencido que será un espectáculo impresionante para Palma y para los amantes del deporte en general. " Me hubiese gustado más en Son Moix pero se va a jugar en Mallorca y es importante para nuestra afición. La UEFA va convertir el Velódromo en un escenario incréible. Jugar la Champions es un tema de prestigio más que económico que representa un 5% del presupuesto

El Palma Futsal continúa realizando una gran temporada en la liga regular donde ocupa la segunda posición tras la victoria del pasado fin de semana ante el Jaén y la idea es volver a competir el título y poder disputar nuevamente la próxima temporada la Champions League.