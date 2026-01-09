El técnico del Mallorca recibe una visita inesperada

Jagoba Arrasate ha recibió la visita de un aficionado en la ciudad deportiva antes del entrenamiento que ha tenido lugar en la ciudad deportiva. El técnico del Real Mallorca mostró su sorpresa teniendo en cuenta que el sesión matinal era a puerta cerrada. El seguidor mallorquinista entró a las instalaciones en moto y se plantó sobre el césped del campo de entrenamiento donde se presentó y tuvo la oportunidad de interactuar con Arrasate. Durante varios minutos le hizo llegar descontento con la situación de equipo haciendo hincapié en tratar de mejorar algunos aspectos del trabajo.

La plantilla espero sorprendida a que finalizase la conversación entre Arrasate y el aficionado comprobando la falta de seguridad en las instalaciones, El Real Mallorca está preparando con responsabilidad el partido del domingo en Vallecas con las bajas de Raíilo y Morlanes por lesión.

Sin Fichajes

La dirección deportiva sigue estudiando el mercado para intentar reforzar la plantilla pero por el momento no hay ninguna novedad de las salidas de Marc Domènech al Ceuta y Dani Rodríguez que en breve podría firmar con el Getafe si la Liga da luz verde al límite salarial del conjunto azulón.