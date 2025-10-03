La Sociedad Deportiva Ibiza ultima el fichaje de Mojica

La Sociedad deportiva Ibiza quiere fichar a Juan David Mojica. El técnico del equipo, Raúl Casañ, tiene claro que es un futbolista interesante después de verle entrenar durante varios meses, El futbolista de 24 años juega de lateral derecho o extremo y destacando por su potencial físico. Los responsables del club están pendiente de cuestiones burocráticas para formalizar su licencia para que pueda empezar a jugar en cuarta categoría del fútbol español. La oportunidad que le ha brindado la Sociedad Deportiva Ibiza le permite estar cerca de su hermano Johan que juega en el Real Mallorca.

Ambos hermanos ya tuvieron la oportunidad de estar juntos cuando Johan militaba en el Elche y Juan David fichó por CF Alacant de la preferente alicantina. Anteriormente, jugó en el Independiente Santa Fe y Envigado FC de Colombia, juvenil del Girona. Otra de las curiosidades es que ambos futbolistas comparten agente.

Raúl Casañ no tiene dudas

Raúl Casañ ha dado el visto bueno para que el club tramite su licencia cuando el club consiga toda la tramitación. "Es un futbolista más de la plantilla que entrena con nosotros.