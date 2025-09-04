Sergio Tortosa: "Igual el sitio de la Sociedad Deportiva Ibiza es la tercera división pero yo soy un hombre de retos"

Sergio Tortosa ha dejado la Sociedad deportiva Ibiza después de siete años en la dirección deportiva. La llegada de nuevos asesores y la reducción de presupuesto han marcado su decisión tras casi 25 años en el club como jugador, entrenador y director deportivo. "Al final hay ciclos pero no se puede exprimir más la naranja. Me quedo con todo lo bonito que vivido en el club. Los resultados están hay con dos campeonatos y cuatro años de copa del Rey. Cuando no vamos en una misma dirección es complicado. Me puedo vestir un día de malo pero no todos los días, a lo mejor este club tiene que estar en tercera. Yo soy una persona de retos pero cuando no hay más es imposible. Ha entrado gente nueva para asesorar pero si no hay una comunión es complicado".

Seguir en el fútbol

Sergio Tortosa quiere seguir vinculado al fútbol y está dispuesto a aceptar otro proyecto que le ilusione. "Estos años me han servido para tener una gran base de datos. Estaría encantado de ligarme a un club que esté a gusto y esté valorado, no me mueve el tema económico".