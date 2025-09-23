Sergi Darder: "Dani Rodríguez está entrenando bien y sumando más que muchos otros"

Sergi Darder ha sido el último capitán en destacar la profesionalidad de Dani Rodríguez en Ib3 televisión. El centrocampista mallorquín ha dejado claro que a pesar de la sanción que le impuso el club ha vuelto al trabajo con una gran actitud para ayudar al grupo a salir de la situación que atraviesa en la clasificación. "El vestuario convive con él, entrena bien y aporta desde donde le toca sumando todo lo que puede y más. Está sumando más que muchos otros". La plantilla del Real Mallorca decidió por votación que Sergi Darder fuese el cuarto capitán en el lugar de Dani Rodríguez tras la decisión del club que no dudó en retirarle la capitanía.

Valjent

Martin Valjent fue el primero en Onda Cero en elogiar el compromiso de Dani Rodriguez aunque desde el primer momento fue respetuoso con la decisión de Jagoba Arrasate. "He hablado con Dani, es mi amigo. Está entrenando porque siempre le ha dado mucha importancia a eso y siempre que hablamos está entrenando y a partir del sábado está en manos del entrenador. El club ha tomado sus decisiones y Dani las ha acatado. Nosotros preparamos Las ganas de mejorar y aportar ser cada día mejor es algo que Dani ha demostrado en siete años y ha sido uno de los artífices que este club esté donde esté, se ha equivocado en las formas en las que ha actuado pero estoy seguro que volverá a entrenar con todas las ganas del mundo como siempre y seguirá siendo un jugador importante pero está en las manos del entrenador. sigue estando muy en forma y puede aportar mucho y el míster debe considerar lo que es justo, ojalá sea así porque es un jugador importante y puede aportar mucho al equipo, pero está en manos del entrenador