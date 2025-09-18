Presidente Moviment Mallorquinista

Sebastià Oiver: "Parece que Arrasate recibe órdenes del club para que Dani Rodríguez no juegue"

El presidente del Moviment mallorqunistas considera que la mala planificación de los responsables del club ha perjudicado el trabajo del técnico

Paco Muñoz

Palma |

Sebastià Oliver ha sido claro a la hora de expresar su opinión sobre la polémica con Dani Rodríguez. El presidente el moviment mallorquinista tiene claro que el futbolista se equivocó criticando a Jagoba Arrasate pero también considera que es desproporcionado que no vuelva a jugar con el Mallorca. "Dani se equivocó mucho con el entrenador y ha pagado por ello. El entrenador se enfadó mucho y es normal pero parece que recibe órdenes para que no juegue".

Oliver tiene claro que los malos resultados de este inicio de temporada en gran medida son debidos a la mala planificación del club durante el verano. "Hay muchos nervios y no es bueno. El entrenador da vacaciones, pide una serie de jugadores y quien tiene que hacer el trabajo no lo hace. Creo que han quedado tres fichas libres.

Paella a 6 euros

El moviment ha organizado una paella para los aficionados que lo deseen a seis euros. Sebastià Oliver anima a los seguidores recomendando que realicen reserva. La convocatoria es a partir de las doce y media hasta las tres de la tarde delante de la cafetería del polideportivo de Son Moix.

