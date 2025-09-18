Sebastià Oiver: "Parece que Arrasate recibe órdenes del club para que Dani Rodríguez no juegue"

Sebastià Oliver ha sido claro a la hora de expresar su opinión sobre la polémica con Dani Rodríguez. El presidente el moviment mallorquinista tiene claro que el futbolista se equivocó criticando a Jagoba Arrasate pero también considera que es desproporcionado que no vuelva a jugar con el Mallorca. "Dani se equivocó mucho con el entrenador y ha pagado por ello. El entrenador se enfadó mucho y es normal pero parece que recibe órdenes para que no juegue".

Oliver tiene claro que los malos resultados de este inicio de temporada en gran medida son debidos a la mala planificación del club durante el verano. "Hay muchos nervios y no es bueno. El entrenador da vacaciones, pide una serie de jugadores y quien tiene que hacer el trabajo no lo hace. Creo que han quedado tres fichas libres.

Paella a 6 euros

El moviment ha organizado una paella para los aficionados que lo deseen a seis euros. Sebastià Oliver anima a los seguidores recomendando que realicen reserva. La convocatoria es a partir de las doce y media hasta las tres de la tarde delante de la cafetería del polideportivo de Son Moix.