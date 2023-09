Sansó en Onda Cero: " No me hace Ilusión ser presidente de la federación española de fútbol"

Pep Sansó no presentará candidatura para presidir la federación española de fútbol. El presidente de la federación Balear está siguiendo los acontecimientos con responsabilidad aunque dejando muy claro que no está motivado para ocupar la silla de Rubiales. "No es una aspiración personal ni el cargo que más me gustaría ocupar. No se puede estar en un sitio sin tener la ilusión y en estos momentos sin duda la respuesta es que no. En la vida no todo es el dinero.

Mateo Alemany

Pep Sansó no duda de la capacidad profesional de Mateo Alemany después de lo que ha demostrado en el Mallorca, Valencia y Barcelona, no obstante, el presidente de la federación balear de fútbol está convencido que su futuro no pasa por la federación." En 2008 acabó cansado del tema y no creo que en estos momentos sea su aspiración pero pienso que Mateo Alemany sería un buen dirigente y bueno para el fútbol español estaría en buenas manos porque conoce el ámbito"

Fútbol femenino

Pep Sanso espera que el fútbol femenino esté representado en las próximas olimpiadas y espera que las negociaciones lleguen a buen puerto con las jugadoras de la selección campeona del mundo. El presidente de la Balear sigue trabajando para que el fútbol balear siga mejorando." Es fundamental que haya un acuerdo. En la federación balear seguimos trabajando y vemos la temporada con esperanza. Tenemos el objetivo de mejorar el sistema de competición. Estamos en un momento difícil y preocupante para el fútbol. Los problemas extradeportivos han pasado por encima del éxito deportivo. de título de la selección femenina"