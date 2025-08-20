El RCD Mallorca anuncia el partido ante el Celta el sábado a las 20h

El Rcd Mallorca anuncia el partido ante el Celta a las ocho de la tarde a través de su APP para aquellos abonados que quieren ceder o compartir su carnet. Todo hace indicar que es un error porque la Liga de Fútbol Profesional mantiene el horario de las 17h. La plataforma y la APP del club siguen teniendo fallos dos años después. Esta circunstancia está confundiendo e indignando a los propios clientes del club. Esta situación coincide en el tiempo con los problemas en el ascensor para acceder al palco presidencial y los de electricidad en las zonas vips que impidieron el pasado sábado ante el Barcelona que funcionase el aire acondicionado y provocó cortes en las retransmisiones deportivas.

Invitados Vip

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, tuvieron que acceder al palco sin poder hacer uso del ascensor. La directiva del FC Barcelona también sufrió los inconvenientes de la situación generada. El presidente de del Real Mallorca, Andy Kohlberg, estuvo en el palco presente en el partido para notar de los sucedido. Los aficionados ya han expresado sus quejas a través de las redes sociales sobre el funcionamiento de la APP y plataforma del club.

Precio del agua

La Unió de Penyes Mallorquinistes ha emitido un comunicado para manifestar el elevado precio de las botellas de agua ante el FC Barcelona a 3 euros. Esta protesta es para solicitar de forma urgente una respuesta del club teniendo en cuenta que el equipo vuelve a jugar en casa el próximo sábado