Raíllo, capitán del Real Mallorca: "Hay tiene que defender como una piña con ocho o nueve jugadores por detrás del balón"

Antonio Raíllo fue contundente después de la derrota 3-0 ante el Betis en los micrófonos de Movistar. El central y capitán del equipo tiene claro que el Real Mallorca tiene que cambiar el sistema de juego después de la sangría de goles encajados desde que que empezó la temporada. "Los números están ahí. No tenemos ese talento y hay que defender como una piña y defender como una piña es meter ocho o nueve jugadores por detrás del balón sabiendo que tienes que ser muy compacto, solidario y hacer muchas ayudas, y sinceramente, veo los partidos repetidos y no lo hacemos".

Mensaje al vestuario

Raíllo pide compromiso a sus compañeros para salir de la zona baja de la clasificación. El central de 34 años lamenta la imagen que está ofreciendo el equipo durante este inicio de temporada que le ha llevado a encajar dieciocho goles en once partidos. "Si te pillan en algo que has trabajado es que tienes un problema. Me voy enfadado por todo, por el partido en general. Mi sensación en el campo es que hemos dejado muchas cosas por hacer. Durante la temporada desde que empezó la liga hemos perdido la solidez defensiva y el grupo de trabajo que iban todos a una. Creo que cada uno hace la guerra por su cuenta y un equipo que no tiene tanta calidad como nosotros va a sufrir".

Getafe

El Real Mallorca afrontará la próxima jornada de liga el domingo ante el Getafe antes del parón por selecciones. Los isleños úncamente han ganado un partido en casa y cuentan con nueve puntos en la clasificación. Jagoba Arrasate manifestó cuando finalizó el mercado de fichajes que estaba satisfecho con la planificación de la plantilla.