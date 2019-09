Rafa Nadal a un Grand Slam de Federer

Con 33 años consigue su cuarto título en New York en cinco horas de partido.

Derrota a Medvedev en cinco sets en la final del Us Open

Rafa Nadal no tiene límites. En cinco horas de partido consigue por cuarta vez ganar el Us Open y sumar su título número 19 de Grand Slam. El mallorquín con 33 años se ha situado a uno de Roger Federer. La final ante Medvedev empezó de forma muy favorable consiguiendo una ventaja de dos sets a cero con un 7-5 y 6-3, no obstante, tras desaprovechar una ruptura en el tercer set acabó perdiendo 5-7. El ruso reaccionó forzando el quinto set tras ganar 4-6 el cuarto. En el quinto y definitivo Nadal volvió a sacar su mejor versión y consiguió un 6-3 que le dio la victoria .