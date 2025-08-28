Rafa Nadal: "Enhorabuena a Paco Muñoz por sus 25 años en Onda Cero y gracias por el buen trato de siempre"

Rafa Nadal ha querido felicitar a Onda Cero por los 25 años de Paco Muñoz al frente de la información deportiva. El extenista recordó algunas anécdotas como la primera entrevista del periodista cuando ganó su primer Roland Garros en 2005. "Enhorabuena por los 25 años, por la trayectoria, ha sido un placer formar parte de esta historia y agradecido por el buen trato de siempre".

Luis Aragonés y otros recuerdos

Onda Cero Mallorca recordó a Rafa Nadal momentos muy emotivos como cuando Luis Aragonés le decía a Paco Muñoz que le dijese al tenista que no le enviase mensajes que prefería que le llamase. Nadal siempre tuvo un gran respeto y reconocimiento por el exseleccionador nacional,. "Son muchos años y hemos pasado por diferentes fases con el crecimiento como personas. El deportes nos ha dado la oportunidad de vivir cosas".