Pep Pons: "El Mallorca debería tratar a sus abonados como si fuesen propietarios"

Pep Pons destaca la estabilidad que vive el Real Mallorca pero considera que los responsables del club debería tener más en cuenta a los abonados. El expresidente lanza un mensaje a la propiedad a través de Onda Cero para que el club siga mejorando en algunos aspectos como el social. El pasado domingo estuvo en la tradicional comida de los Alfonsinos. "Estoy muy agradecido a los Alfonsinos por la invitación porque representan un buen espíritu de mallorquinismo de toda la vida. Veo al club que está muy consolidado con una buena situación económica gracias a la propiedad. Nos falta un poco más de ánimo para que la gente feliz y contenta a parte de los resultados. No sé exactamente como pero es importante que la gente tenga un espíritu constante para el Mallorca para que no haya dudas ni ruptura. Los abonados del Mallorca se sienten propietarios pero no lo son, la propiedad les tiene que hacer sentir como si lo fuesen"

Respalda al club en caso Dani Rodríguez

Pons tiene claro su apoyo al club por la decisión de sancionar durante diez días de empleo y sueldo a Dani Rodríguez tras las críticas del futbolista a Jagoba Arrasate a través de las redes sociales. "Dani Rodríguez se equivocó con el primer y segundo comunicado. Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Es evidente que el club no podía dejar pasar esto. Igual hay una conversación entre el jugador, club y entrenador y se arregla o se intenta- Esta situación no podía quedarse sin solucionar".

Homenaje a Joan Forteza

El expresidente espera que el Real Mallorca rinda homenaje a Joan Forteza aprovechando que el próximo 18 de septiembre se cumplen 65 años del primer gol del equipo en primera división. "La próxima semana se cumplen 65 años del primer gol del Mallorca en primera división que marcó Joan Forteza a pase de Julià Mir con victoria ante el Racing de Santander. Un homenaje sería hacer mallorquinismo".