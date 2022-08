Pep Biel " los nuevos responsables del Mallorca no contaron conmigo "

A Pep Biel le ha cambiado la vida desde que dejó el Real Mallorca. El centrocampista no entró en los planes de los nuevos responsables del club y tuvo que marcharse al Aragón. Posteriormente, tuvo la oportunidad de jugar con el Real Zaragoza en segunda división hasta el Copenhagen apostó y pagó un traspaso en torno a los cinco millones de euros. En Dinamarca está destacando con goles y asistencias liderando a su equipo. El pasado miércoles cumplió el sueño de clasificarse para disputar la liga de capeones. El sorteo ha deparado que juegue en el grupo del Sevilla junto al Dortmund y City. " Es un sueño jugar en estas noches europeas. En su momento llevaba seis meses en el Mallorca y los nuevos responsables decidieron que no entrase en sus planes. En el fútbol a unos le gustas y a otros no. Estoy adaptado al país y estoy muy a gusto aquí".