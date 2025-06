Pablo Ortells: "Lo importante es la primera división, somos el Mallorca y el presupuesto no es fácil cambiarlo"

Pablo Ortells está tranquilo con la planificación para la próxima temporada. El director deportivo tiene claro que el principal objetivo es mantener el equipo en primera división y que la actual plantilla es la base para iniciar el nuevo curso. "Tenemos jugadores con contrato en vigor y contamos con ellos. Tenemos el grueso de la plantilla que está demostrando un buen nivel competitivo. Pensamos que hay que retocar alguna posición"

No le preocupa los casos de Greif, Leo Román, Maffeo y Larin

Ortells no está preocupado por contar con dos porteros que finalizan contrato la próxima temporada ni por la situación de Larin y Maffeo después de los incidentes con la grada. "Nos interesa un tema de rendimiento y estamos contentos con ambos porteros. Queda mucho mercado e iremos viendo. A día de hoy Maffeo tiene contrato y contamos con él. A día de hoy no ha llegado nada por Maffeo ni por Larin. Entiendo que no acabaron bien y no estuvimos bien con su comportamiento en el campo pero habrá que darle vuelta a la situación y tirar hacia delante porque son jugadores del Mallorca"

Falta de recursos económicos

El director deportivo del Mallorca recuerda que el presupuesto del Mallorca está por debajo de otros clubes y que lo importante es mantener el equipo en primera división. "Somos el Mallorca y tenemos los recursos que tenemos. No podemos perder la perspectiva que lo importante es estar en primera división. El presupuesto no es fácil cambiarlo"