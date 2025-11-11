Óscar Troya, técnico del Poblense: "La clasificación es anecdótica, me quedo con los 21 puntos"

Óscar Troya mantiene los pies en el suelo después de verse con el Poblense en la primera posición en segunda federación. El técnico es conscientes que su equipo es un recién ascendido y que la categoría cuenta con equipo con mayor presupuesto. El objetivo pasa por preparar al equipo día a día para que sea competitivo el fin de semana. "Al final lo que valoro son los 21 puntos. La clasificación es anecdótica porque estamos en la jornada diez. Somos conscientes de lo que hay, somos y de lo que queda. Ahora estamos centrados en el Valencia Mestalla como objetivo semanal"

Destaca la Igualdad

Troya tiene claro que la categoría es muy igualada después de ganar cinco partidos por la mínima, empatar tres y perder uno por 1-0 ante el Girona B. El técnico del conjunto de Sa Pobla elogia a los responsables del club por la confección de la plantilla. "El límite entre ganar, empatar o perder es mínimo y estamos haciendo las cosas bien para que esa diferencia sea a nuestro favor. La construcción de la plantilla fue muy buena. Los chicos creen, van a más y se dejan la vida sabiendo que nos enfrentamos a equipos de mayor presupuesto. Tenemos que ser conscientes de lo que nos ha dado éxito hasta ahora y sabemos que tenemos que centrarnos en los tres puntos semanales. Está claro que somos de los equipos más humildes del grupo. No vamos a renunciar a nada y tenemos una ambición tremenda por conseguirlo todo "

