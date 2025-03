Oliver: "Si el Mallorca juega en Europa hay que reforzar la plantilla"

El Moviment Mallorquinista hace un llamamiento para llenar el estadio de Son Moix ante el Espanyol. Sebastià Oliver espera que la afición acuda a apoyar al equipo aunque reconoce que el mensaje sobre la posibilidad de jugar en Europa lanzado por el club, a través de Alfonso Díaz, no ha calado entre la afición. "Es un tema que llevamos para la reunión que espero que nos convoquen para hablar de los abonados de la próxima temporada. El mensaje no puede ser ya veremos, hay que mirar hacia delante el campo se llenará, no hace falta pedir que vayan. Nosotros queremos hacer un llamamiento para que vengan a Son Moix".

Jugar en Europa

El presidente del Moviment, Sebastià Oliver, espera que el club refuerce la plantilla si el equipo consigue la clasificación para disputar la próxima temporada competición Europea. "Si juegas en Europa jugarás entre semana, si quieres ir a Europa tienes que reforzar la plantilla. Tendrán que decir algo".

El Real Mallorca ocupa la séptima posición con 37 puntos a cuatro del Betis que es sexto. El conjunto dirigido por Jaboga Arrasate suma cinco jornadas sin perder en liga con cuatro empates. El objetivo del vestuario es irse al parón por selecciones sumando los cuarenta puntos.