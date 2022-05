Nico López " No es lógico jugar a las doce ni la elección de Son Bibiloni "

Nico López no comparte ni el horario ni el escenario de la fase de ascenso a segunda federación. El Llosetense se medirá al Manacor mientras que Poblense y Platges de Calvià disputarán la otra semifinal. El técnico del Llosetense critica abiertamente la decisión de la federación balear de fútbol. " No me parece lógico jugar a las 12 ni la elección de Son Bibiloni. Puede ganar cualquiera. El Poblense está muy bien, el Manacor ha estado a la sombra del Mallorca B, los equipos de Carlos Martínez son muy fiables y nosotros hemos jugado muy buen fútbol. Nosotros si ganamos volveremos a jugar a las doce y para un equipo de pueblo nuestros aficionados tendrán que comer a las tres ".