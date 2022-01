Nadal es el mejor de la historia

Rafa Nadal Parera se ha convertido en el mejor jugador de la historia del tenis tras sumar 21 Grand Slams tras derrotar en la final del abierto de Australia a Medvedev. El tenista de Manacor remontó los dos sets del ruso 2/6, 6/7 y un 0-40 con 2/3 en el tercer set para acabar ganando 6/4. En el cuarto set volvió a ganar 6/4 y en el quinto y definitivo 7/5 superando las cinco horas de partido. La segunda victoria en Melbourne le permite sumar 21 Grand Slams con los 13 de Roland Garros, los 2 de Wimbledon y los 4 del Us Open. Actualmente es el mejor jugador de la historia superando a Federer y Djokovic que cuentan con 20. Nadal se mostró emocionado en su discurso en pista reconociendo que " hace mes y medio no sabía si podría volver a jugar al tenis y hoy estoy delante de vosotros con el trofeo. Muchas gracias por el apoyo. Es uno de los momentos más emocionantes de mi carrera. Lo voy a recordar el resto de mi vida ". El mallorquín tuvo palabras de agradecimiento para su entorno más cercano como es su familia y equipo." Sabéis lo duro que ha sido el último año y medio, sin vosotros , nada de lo que ha pasado hubiese sido posible. Hace un mes y medio no sabía si podría jugar el Open de Australia y ahora estoy lleno de energías para seguir adelante. " Nadal no ganaba en torneo desde 2009 y a sus 35 años lo ha vuelto a conseguir. Uno de los momentos más emotivos después de la final fue el saludo de Lod Lawer en el vestuario.

Nadal seguirá quinto en el ranking de la clasificación ATP Tsitsipas, Zverev, Medvedev y Djokovic. El tenista mallorquín sigue recibiendo múltiples felicitaciones a través de las redes sociales y en su teléfono móvil entre ellas de Roger Federer "Felicidades por ser el primero en ganar 21 títulos de Grand Slam. Hace meses hablábamos que estábamos en muletas. Nunca subestimen a un gran campeón. Estoy orgulloso de compartir esta Era, Tu increíble ética de trabajo, dedicación y espíritu combativo son una inspiración para mí y para innumerables personas en el mundo". Entre las personas que ha vivido con mucha emoción el título de Rafa Nadal está su tío Toni que en estos momentos dirige la academia en Manacor. La felicitaciones también han llegado desde Mallorca como la de la presidente del Govern Balear, Francina Armengol destacando los valores del tenista y el orgullo que representa para los ciudadanos de la comunidad Balear y del resto de la geografía.