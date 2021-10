Moyá " me haría ilusión volver al Mallorca "

Miguel Ángel Moyá quiere retirarse en el Mallorca. El guardameta de Binissalem está sin equipo con la ilusión de recibir una llamada desde la isla para volver a jugar con el equipo que le dio la oportunidad de debutar en primera división. A sus 37 años no duda de sus condiciones para rendir al máximo nivel." Cuando quedé libre le marqué a mi agente que no fuese a tocar puertas. Me llamaron algunos equipos pero interiormente tenía la sensación que me llamase el Mallorca porque me hacía especial ilusión. No recibí ninguna llamada y no estoy por eso. En la Real Sociedad hubiese estado uno o dos años. Siempre he respetado las decisiones de los entrenador y ayudando al equipo al camino de la victoria. Lo que está claro es que a estas alturas no me iría a cualquier equipo si me llamasen, si algún equipo tiene la posibilidad es el Mallorca pero no sé si es una opción que ven factible. Yo me veo par volver, esto es una retirara oficiosa pero sin descartar nada que me pueda interesar a mi y a mi familia, no me vale cualquier situación. Estoy muy orgulloso de la carrera deportiva y si tengo que poner el punto y final se pondrá pero si hay una opción atractiva es cuestión de escuchar, no hay que ser muy listo para saber que a Miguel Ángel Moya le haría ilusión jugar en el Mallorca. Es una situación hipotética, son muchos los momentos vividos en el Mallorca".

Miguel Ángel Moyá ha jugado en el Mallorca, Valencia, Getafe, Atlético de Madrid y Real Sociedad compaginando el fútbol con su otra pasión que es el automovilismo. Actualmente ejerce de comentarista en Movistar y se intenta mantener en forma por si llega la llamada del Mallorca." Estoy colaborando en Movistar Plus. Ahora no tengo el entrenamiento especifico pero hago deporte, juego al pádel y fútbol sobre la arena. Siempre he dicho que si todo lo que me ha pasado como futbolista me hubiese pasado como piloto igual me hubiese gustado más. Ahora tengo mi empresa relacionada con el motor con compra venta de alta gama para futbolistas y estoy contento". Moyá no cierra puerta incluso a la de convertirse en presidente del Mallorca en un futuro." No descartemos nada que en esta vida siempre hay que estar abiertos". El guardameta mallorquín tiene residencia actualmente en Madrid aunque mantiene una relación muy cercana con la isla y en particular con Binissalem.