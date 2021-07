Miquel Parera: "Estaré siempre agradecido a Manolo Reina por estos cuatro años"

Miquel Parera, nuevo jugador del Racing de Santander ha valorado en Onda Cero sus primeras semanas en el club verdiblanco y la pretemporada: "Estoy encantado, me he adaptado genial al grupo. Tengo unos compañeros fantásticos y el club también, tiene una masa social increíble; no te voy a negar que se me hace un poco extraño llevar otra camiseta que no sea la del Mallorca pero estoy muy contento. Estos primeros partidos de pretemporada sirven para coger sensaciones, coger ritmo, y conocer mejor a los compañeros dentro del campo"

El Racing de Santander que esta temporada debutará en Primera RFEF se enfrentará al Tudelano en su primer partido. "Tengo muchas ganas de que llegue el primer partido de liga frente al Tudelano, lo importante ahora es prepararse bien físicamente para el inicio de la temporada", asegura Parera.

Uno de los objetivos del nuevo jugador verdiblanco es sumar minutos: "Espero con mucho trabajo tener los máximos minutos posibles".

En cuanto a su marcha del Real Mallorca, equipo donde ha militado desde sus inicios en el fútbol, Parera se muestra agradecido. "Siempre voy a estar agradecido a mis compañeros y a la afición, sigo teniendo contacto con muchos de ellos. A Manolo Reina le voy a estar siempre agradecido por estos cuatro años por lo que me ha enseñado tanto dentro del campo como fuera"