Miquel Molondro: "Es un orgullo estar primeros con jugadores de Mallorca"

Miquel Molondro vice uno de los momentos más felices en el Poblense. El presidente del club destaca el trabajo del técnico y la apuesta por futbolistas para afrontar la segunda federación. "Creo que es un buen trabajo de Óscar y de su grupo. Formamos un buen grupo de jugadores mallorquines para competir en esta segunda. Estamos primeros y estamos contentos y orgullosos del grupo que hemos formado".

Molondro mantiene los pies en el suelo aunque es consciente que con la puesta puesta en práctica está abriendo la puertas a los futbolistas que quieren dar el salto al fútbol profesional. "Creo que siempre hemos sido un referente y siempre han salido jugadores que han ido a ligas profesionales"

Baleares

El presidente del Poblense está convencido que su equipo saldrá a ganar en el estadio balear pero tiene claro que el rival del próximo domingo es un claro candidato al ascenso. Molondro espera que pueda verse un gran espectáculo futbolístico."Es un partido bonito y me gusta que haya equipos de las islas para jugadores que acaban de categoría juvenil. El Baleares es un equipo a tener en cuenta para el ascenso. Nosotros saldremos a ganar en el estadio balear". El Poblense cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre el Barça B y independientemente del resultado seguirá líder.