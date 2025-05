Miguel Bestard: "No quise cobrar siendo presidente porque en el 99% de las personas de los clubes en Baleares no cobran"

Miguel Bestard repasa su vida deportiva en su libro 'Fútbol, pasión y vida' que recientemente ha presentado en la federación balear de fútbol y en su localidad natal de Bunyola. El expresidente de la federación Balear de fútbol está orgulloso del trabajo realizado durante 19 años recalcando que en ningún momento fue partidario de cobrar un salario como sucede ahora con los actuales responsables. "Siendo presidente no quise cobrar porque considero que el 99% de la gente que está en los clubes no cobra".

Libro para gente del fútbol

Miguel Bestard está agradecido a las personas que han participado en el libro sobre su biografía. "Me quedo con lo que he disfrutado en el fútbol. La gente que participa en el libro reconoce que haya estado cerca, mi puerta siempre estuvo abierta. Guillermo Roselló ya me insistió en escribir el libro y no quise, luego en otras circunstancias llegamos a un acuerdo y ahora cuando lo leo me pongo a llorar porque se me pone la carne de gallina."