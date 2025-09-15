Messow: "Parece que hemos encontrado el entrenador que necesitábamos para el Baleares"

El Atlético Baleares ha iniciado la temporada en segunda federación con dos victorias ante el Castellón B y Valencia Mestalla. Patrick Messow destaca el buen momento del equipo y la apuesta por renovar a Luis Blanco tras los resultados del curso anterior. El director general de club es consciente que queda mucho camino por recorrer. "Era clave la renovación del míster y como club lo teníamos claro y él como entrenador. Estuvo 17 partidos con una derrota y parece que hemos encontrado al entrenador que necesitábamos. Algún día tiene que salir todo bien y estamos para eso. Vamos a intentar no rendirnos nunca y estamos con ilusión. Creo que tenemos un equipo muy competitivo que puede pelear por todo y también el objetivo con el femenino y el juvenil es el ascenso".

Impugnación del partido del juvenil

El Atlético Baleares tiene previsto impugnar el partido del juvenil autonómica porque entienden que el Mallorca incumplió la normativa realizando seis cambios. "Es un tema que está abierto porque parece que el Mallorca hizo seis cambios y tenemos pendientes algunas reuniones para decidir. Es un tema y tenemos un objetivo muy importante como el ascenso y cada punto cuenta".