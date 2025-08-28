Mateo Alemany: "Las ganas de trabajar las tengo y estoy seleccionando mi siguiente paso profesional"

Mateo Alemany Font ha querido felicitar a Onda Cero por los 25 años de Paco Muñoz a frente de la información deportiva. La cadena avanzó el pasado 28 de agosto del año 2000 que Alemany sería el presidente del Real Mallorca después de rechazar la propuesta del Real Madrid. La entidad isleña ganó con la gestión del dirigente mallorquín la copa del Rey en 2003, la Supercopa de España y participó por primera vez en la liga de campeones. "Ha llovido, es un placer estar con los oyentes de Onda Cero. Lo del Real Madrid fue un proyecto de cinco años en el Mallorca que fueron espectaculares donde conseguimos muchas cosas imborrables. El fútbol ha cambiado mucho, era diferente, para los periodistas era más divertidos. Los dirigentes, jugadores y entrenadores tenían que dedicar más tiempo al periodismo y había más lios".

Futuro profesional

Mateo Alemany está estudiando la posibilidad de volver al fútbol profesional después de conseguir el título de copa del Rey con el Valencia y clasificarlo para la liga de campeones además del título de liga con el Fc Barcelona. "Tengo ganas de trabajar y cosas ha habido y hay pero estoy seleccionando muy bien mi próximo paso profesional, hay que tener paciencia y vamos a ver que pasa".