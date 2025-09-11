Martín Valjent: "Dani es un jugador importante y puede aportar mucho al Mallorca"

Martín Valjent tiene claro que Dani Rodríguez ha demostrado que es un jugador importante para el Real Mallorca pero es consciente que el vestuario deberá respetar la decisión del técnico. El central ha estado en contacto con el centrocampista gallego tras conocer que el club le había sancionado de empleo y sueldo durante diez días. "He hablado con Dani, es mi amigo. Está entrenando porque siempre le ha dado mucha importancia a eso y siempre que hablamos está entrenando y a partir del sábado está en manos del entrenador. El club ha tomado sus decisiones y Dani las ha acatado. Nosotros preparamos Las ganas de mejorar y aportar ser cada día mejor es algo que Dani ha demostrado en siete años y ha sido uno de los artífices que este club esté donde esté, se ha equivocado en las formas en las que ha actuado pero estoy seguro que volverá a entrenar con todas las ganas del mundo como siempre y seguirá siendo un jugador importante pero está en las manos del entrenador. sigue estando muy en forma y puede aportar mucho y el míster debe considerar lo que es justo, ojalá sea así porque es un jugador importante y puede aportar mucho al equipo, pero está en manos del entrenador ".

Resultados negativos

Valjent espera a corto plazo que los resultados deportivos mejoren tras sumar un punto en los tres partidos. El Real Mallorca jugará este mes ante el Espanyol en Barcelona, en casa ante el At de Madrid, en Donosti ante la Real Sociedad y en casa ante el Alavés. "No está siendo un inicio fácil ni contamos con los puntos que nos gustaría. Hemos tenido rivales complicados pero creo que no estuvimos muy lejos de empatar en el Bernabéu. Tenemos un partido muy complicado el lunes y luego también en casa ante el Atlético de Madrid. Somos consciente que hay que buscar los puntos ya porque empezar bien es muy importante en esta liga tan igualada".