Mario Ormaetxea, técnico de la Penya Independent de San Miquel: "He hablado con el presidente y me supo reconocer cosas"

Mario Ormaetxea vuelve a la Penya Independent con el reto de evitar el descenso a la tercera Balear. El técnico ha desvelado después del segundo entrenamiento al frente del equipo que el presidente del club, Toni Curuné, le ha reconocido que se cometieron errores tras lograr dos ascenso consecutivos. El técnico catalán ha aceptado la petición del presidente después de las discrepancias del pasado verano cuando los responsables del club apostaron por Carlos Guerrero como director general e Iván Ruiz para dirigir al equipo. "El tema fue un tema de confección de plantilla y el tiempo da y quita razones. Aquí he vivido cosas muy grandes y épicas que son aquellas que con el paso del tiempo se recuerdan. Aquí hubo un equipo que en quince meses ascendió dos categorías y estaba en casa un poco enfadado. Me llamó el presidente, hablamos y me supo reconocer cosas. He decidido volver y sabemos que es una empresa muy complicada. Intentaremos salvar el equipo y si el equipo desciende pues se desciendo. Es como si un niño de ocho años mide 1.90".

Año y medio de contrato

Mario Ormaetxea ha firmado hasta el 30 de junio de 2025 aunque reconoce que el presidente le ofreció hasta cuatro temporada. El técnico de 55 años ha aceptado trabajar con la plantilla actual, sin embargo, ha dejado la puerta abierta para que durante el próximo mercado invernal puedan llegar refuerzos.

Ormaetxea debutará en Alzira y volverá a reencontrarse delante de la afición el próximo 5 de noviembre ante el Atlético Saguntino. En San Miquel se respira un ambiente de optimismo e ilusión tras los últimos acontecimientos.