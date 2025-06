Marcos Cabotá: "Mi fantasía hubiese sido que el Mallorca ganase la Supercopa al Athletic club de Bilbao en los penaltis"

Marcos Cabotá es el director del documental ' Crónicas de Yeda' que ha estrenado Fibwi televisión. El director de cine ha destacado la libertad que le ha dado el club para poder grabar la imágenes desde que el equipo salió de Palma hasta que finalizó el partido. Entre sus sueños reconoce en Onda Cero Mallorca que le hubiese gustado revivir la final de la copa del Rey. "Quería poner la cámara donde habitualmente no hay acceso. Me he acostumbrado a hacer documentales que gestionan derrotas y espero que el tercero sea con una victoria. Tenía la fantasía que el Mallorca llegase a la final y ganar la Supercopa ante el Athletic Club de Bilbao en los penaltis"

Mojica

El documental permite ver la charla de Jaboga Arrasate a los futbolistas y como vivieron los futbolistas las horas previas al partido de semifinales de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Entre los actores improvisados destaca Mojica por su naturalidad con las cámaras en su habitación. "Mojica puede estar cuarenta minutos peinándose y eso no quita que sean grandes profesionales. Mi intención es que el documental fuese equilibrado pero me di cuenta que me estaba generando el documental