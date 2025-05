Mandiola: "No veo al Mallorca con el nivel para estar entre los diez primeros como dijo la propiedad""

Mánix Mandiola defiende el trabajo de Jagoba Arrasate y recomienda a los responsables del club si quieren aspirar a jugar en Europa. El extécnico del Baleares no es partidario de ilusionar a la afición si el entrenador no cuenta con las herramientas necesarias. "La propiedad transmitió la ilusión que querían estar en el Top 10 y no veo que la plantilla tenga nivel para esos objetivos. Creo que para jugar en Europa y hacer frentes a todas las competiciones el Mallorca no tiene plantilla, no digo que no tenga equipo para competir en primera, pero para viajar si no tienes una plantilla de nivel basta ver al Girona que ha salvado la categoría a falta de dos jornadas. El míster va a rentabilizar al cien por cien lo que le den"

No entrenará al Andratx

Mandiola no tiene previsto entrenar en la isla y de forma tajante ha cerrado cualquier posibilidad y la del Andratx en concreto. "No he recibido ninguna oferta de la isla. Una cosa es que me guste Mallorca pero no me veo en el Andratx con todo el respeto, para entrenar en un sitio tienes que tener mucha ilusión".

Afición del Baleares

Mandiola lamenta que el Ahlético Baleares no haya ascendido a primera federación por el cariño a la afición. "Me da mucha pena que no hayan ascendido porque la afición del Baleres es maravillosa. Es un equipo al que sigo, cuando gané la liga y no subí es porque algo hice mal y el club estará haciendo algo mal cuando está en segunda federación".