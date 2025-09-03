El Mallorca suspende de empleo y sueldo 10 días a Dani Rodríguez

El Real Mallorca ha anunciado que suspende de empleo y sueldo 10 días a Dani Rodríguez por sus críticas en las redes sociales señalando al Jagoba Arrasate. El club también ha anunciado que le retirará la capitanía al jugador de forma inminente. El Real Mallorca ha defendido la imagen de la entidad y ha querido dar un golpe sobre la mesa.

El CEO de negocio del club ya advirtió en su comparecencia pública de ayer que la situación generada por el centrocampista gallego de 37 años "no podía quedar en una simple anécdota". Dani Rodríguez cumple su séptima temporada en la isla y su debut en primera división fue con el conjunto rojillo con 30 años.

Arrasate

Jagoba Arrasate tiene claro que no contará con Dani Rodríguez y no se descarta que el futbolista y el club decidan rescindir el contrato profesional que les une hasta el próximo 30 de junio. La afición se ha mostrado crítica a través de las redes sociales desde el momento que el futbolista publicó su primer comunicado.

Arabia

Dani Rodríguez se mostró crítico con los responsables del club el pasado mes de enero por no emitir un comunicado por lo sucedido con las mujeres de los futbolistas en la Supercopa de España disputada en Yeda."Es otra decepción que me entristece profundamente. Es increíble que no hayan dicho nada".