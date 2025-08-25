El Mallorca sigue con el ascensor presidencial roto

El ascensor del Real Mallorca sigue sin funcionar desde hace meses. Autoridades como la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, el alcalde Palma, Jaime Martínez, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, o la presidenta del Celta, María Mouriño, han tenido que subir a pie con altas temperaturas para acceder al palco presidencial, Otros afectados son dos leyendas del Real Mallorca como Julià Mir con 84 años y Joan Forteza con 91 que han subido cuatro plantas a pie en pleno mes de agosto. Esta situación no está pasando desapercibida cuando abonados y seguidores hablan de forma privada.

Tema social

El presidente del club, Andy Kohlberg, y el CEO de negocio, Alfonso Díaz, siguen sin resolver el tema del ascensor ni la situación de Daniel, que sufre una discapacidad del 76%, que debido a la política de empresa no ha podido renovar su carnet después de diez años. El pasado mes de abril tras fallecer su tío que habitualmente le llevaba a Son Moix, el club ha considerado que el nuevo acompañante tiene que pagar un abono de alta nueva en lugar de aplicar el precio de renovación.Por otra parte, la afición tuvo que sufrir las colas para acceder al estadio el pasado sábado ante el Celta.

Fichajes

Por último, Jagoba Arrasate sigue reclamando fichajes a falta de una semana para que se cierre el plazo el próximo 1 de septiembre después de decir la pasada temporada que era necesario llevar a cabo un buen mercado de fichaje teniendo en cuenta que el equipo había sumado 18 puntos durante la segunda vuelta