El Mallorca puede volver a jugar con tres centrales en Anoeta

Javier Aguirre ha vuelto a trabajar durante la semana con una defensa formada por tres centrales. El técnico mexicano quiere cortar la sangría de goles encajados y no se puede descartar que en Anoeta de entrada a Copete o Van Der Heyden junto a Valjent y Nastasic. Gio y Lato o Jaume Costa estarían en los laterales mientras que en el centro del campo Mascarell y Samu Costa estarían acompañados por Dani Rodríguez o Antonio Sánchez. Otra opción menos probables pasa por prescindir de un punta y jugar con ambos.

Raíllo, Maffeo y Sergi Darder

Una semana más el Real Mallorca contará con bajas significativas. Raíllo, Maffeo y Sergi Darder no estarán en Anoeta por lesión. Las ausencias del central andaluz y el lateral catalán ha dejado muy mermada la zona defensiva después de la solidez que ofreció el equipo la pasada temporada. El técnico mexicano solicitó el pasado verano el fichaje de un central diestro y en concreto a César Montes. Los responsables del club no consiguieron firmar al central mexicano y han acabado confeccionando una plantilla con tres centrales zurdos.

Abdón Prats

Aguirre tiene previsto mantener a Abdón Prats en el once titular junto a Muriqi teniendo en cuenta que ambos llegan cuatro goles. No obstante, la idea del cuerpo técnico es que Larin siga gozando de minutos ante la R.Sociedad en función de las necesidades del equipo. El técnico mexicano podría darle entrada en el once a corto plazo tras comprobar que ha mejorado su estado de forma y que es una de las apuesta del club con una inversión en torno a los ocho millones de euros.

Los isleños están a dos puntos del descenso y la próxima semana recibirán al Getafe en Son Moix antes de visitar el estadio del Betis. El club ya está trabajando de cara al mercado invernal para intentar incorporar un central y un extremo. Amath no está convenciendo y Javi Llabrés no está contando con continuidad.