Maffeo. "En esta ocasión el Mallorca ha propuesto lo de la Kings League"

Pablo Maffeo se convertirá en el primer jugador en activo en jugar la Kings League. El futbolista del Real Mallorca desveló en Radioestadio Noche de Onda Cero que la propuesta para jugador el próximo domingo 23 marzo le llegó por parte del club después de jugar el último partido en Son Moix ante el Espanyol. "Soy una persona que normalmente estas ideas se me ocurren a mi pero en este caso ha sido el club con la Kings League. Yo salgo de ducharme después de jugar ante el Espanyol y el club con una persona de la Kings League se reúnen conmigo y me lo proponen".

Jugará con el Kunisports de Agüero

Pablo Maffeo formará parte del los Kinisports del Kun Agúero y la idea es que dispute unos minutos y lance un penalti. El futbolistas bromeo en Onda Cero diciendo que quiso tirar el penalti ante el Espanyol. "El otro día quería tirar a lo Panenka pero no me dejaron8 risas)"

Carácter divertido

Maffeo dejó muy claro que el ambiente es muy bueno en el vestuario del Mallorca y que no faltas las bromas. En los últimos días los afectados han sido Larin y Valery. "En el vestuario soy muy de la broma. Los que me conoces se rien, es mi carácter. No soy una persona de estar tranquilo y quieto. Le toco las narices hasta el míster, me llevo muy bien. El otro día estaba lloviendo y escondí el coche de Valery. En el entreno hago un caño y el día le llevo una falda. A Larin le envolvemos las piernas para que luego no pueda moverse".