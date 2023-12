Luis García: "Es un honor volver a Mallorca"

Luis García volverá a Son Moix después de abandonar el club en marzo de 2022. El técnico madrileño tiene muy presentes los momentos vividos en la isla junto a su familia y el ascenso a primera división. En su interior no guarda ningún rencor por la destitución y reconoce que mantiene una buena relación con Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca. "Para mi es un honor volver a Mallorca, así lo siento y lo sentiré siempre porque me sentí muy querido y también mi familia. He mantenido contacto con Pablo y siempre estaré agradecido y siempre le tendré aprecio. Es un día muy emotivo y muy bonito. En mi Mallorca siempre estará mi corazón".

Convencido que el Mallorca saldrá

Luis García no tiene dudas que el Mallorca saldrá de la zona baja de la clasificación. El extécnico del conjunto isleño destaca el potencial de la plantilla que dirige Javier Aguirre. " Cuando empieza la temporada piensas que estará más arriba. Tiene un portero consagrado, centrales competentes y un central top de lo mejor de España como Raíllo, una lateral internacional por Argentina y un suplente que es internacional con Uruguay, dos laterales izquierdos competentes y diferentes, un medio campo buenísimo con Samu Costa, Darder, Morlanes, Dani Rodríguez, Antonio y Arriba Muriqi, un fichaje que lo quería media España, Abdón que está en su mejor momento. No es comparable con la nuestra. Tenían que estar más arriba pero creo que merecen más puntos de los que llevan y al final estará más arriba".

Kang y Take Kubo

El técnico madrileño tuvo a sus órdenes a Kang In Lee y Take Kubo sin el rendimiento que ofrecieron tras su marcha. Luis García entiende que son circunstancias de la evolución de los futbolistas como ha sucedido con otros profesionales. "Los jugadores van creciendo y tienen su periodo de formación. Silva ha sido uno de los mejores jugadores del mundo y tuvo dos cesiones".