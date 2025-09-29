Luis Blanco: "Queremos que el Baleares sea campéon pero hay otros rivales como el Barça B, Terrasa y Sant Andreu"

Luis Blanco está satisfecho con el rendimiento de su equipo tras las primeras cuatro jornadas disputadas. Los blanquiazules lideran la clasificación tras sumar tres victorias y una derrota. El técnico agradece la confianza del club y las palabras de Patrick Messow, director general del club, que en Onda Cero consideró que han acertado con su elección. "Agradezco la confianza que me han dado y tenemos confianza que sea una buena temporada. Sabemos que va a ser complicado. La pasada semana nos enfrentamos a un gran equipo y lo importante es cuando no consigues los tres puntos en el siguiente demostrar que no te ha afectado a pesar de las dificultades por el retraso"

Otros candidatos

Blanco tiene claro que hay otros candidatos al ascenso y que el Barça B es el principal favorito para el título de liga. El técnico del Baleares espera conseguir la primera posición para evitar la fase de ascenso después de la experiencia de la pasada temporada. "Queremos sumar y ganar y el objetivo nuestro es ascender y si podemos siendo primeros. Los rivales tienen el mismo objetivo. Hay tres o cuatro equipo o alguno más. El Barça B lo veo como claro favorito. Está el Sant Andreu, Terrasa y algún otro como el Reus que es un recién ascendido y hace las cosas muy bien, o el Alcoyano. Lo importante es la regularidad y no encadenar derrotas".