Leo Román enciende las luces de alarma y Arrasate medita dar entrada a Cuellar en Sevilla

Leo Román ha encendido las luces de alarma en el Mallorca después de un mal gesto en el entrenamiento de ayer. El guardameta está pendiente de las pruebas médicas para decidir si juega el domingo en la Cartuja ante el Betis. El meta ibicenco está atravesando su mejor momento de la temporada después de la victoria en el Sánchez Pijuán y el empate del pasado fin de semana ante el Levante evitando el segundo gol del conjunto granota.

Pichu Cuellar

Jagoba Arrasate está meditando dar entrada al 'Pichu' Cuellar teniendo en cuenta su profesionalidad y el nivel que está ofreciendo en los entrenamientos a pesar de no jugar un partido de liga desde la última jornada de liga de la temporada 23-24 en Getafe con Javier Aguirre. Cuellar tiene 41 años y si juega pasará a la historia del club como el guardameta más veterano jugando un partido del campeonato nacional de liga. En el caso que Leo Román no pueda jugar y lo haga Cuellar dejaría muy tocado a Lucas Bergstrôm después de la apuesta realizada por el club el pasado verano.