Lafuente: "Las peñas del Mallorca deberían pedir que Son Moix lleve el nombre de Miguel Contestí"

José María María Lafuente tiene claro que el Estadio de Son Moix debería llevar el nombre del expresidente, Miguel Contestí, que falleció la pasada semana a la edad de 92 años. El exdirectivo estuvo junto a Contesti y considera que ha sido el mejor presidente del club a lo largo de la historia con tres ascenso y la primera final de la copa del Rey. "Lanzo la idea que el estadio debería llamarse Miguel Contestí. No ha habido nadie en la historia del Mallorca más significativo. Lo digo para las peñas formulen una propuesta al consejo de administración".

Críticas al Mallorca

Lafuente lamenta el trato a Miguel Contestí por parte de los actuales responsables del club. En 2022 le retiraron el parking y durante el minuto de silencio apareció en el videomarcador la figura del expresidente con varias personas más. "El domingo en el estadio pensé que habría imágenes más trabajadas. Cuando vi la foto de Miguel Contestí con más gente no tenía sentido. La persona que lo organizó metió la pata, fue lamentable. Una vez que Miguel fue al estadio no le dejaron entrar en la puerta del palco."

Moviment Mallorquinista

El Moviment mallorquinista tiene previsto solicitar formalmente al consejo de administración del Real Mallorca que el estadio de Son Moix lleve el nombre de Miguel Contestí. El funeral en memoria del expresidente tendrá lugar mañana viernes a las ocho de la tarde en S´Arenal.