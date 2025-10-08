Kohlberg ignora a Alemany y sigue confiando en Díaz

Andy Kohlberg no ha prestado atención a Mateo Alemany en sus diez años al frente del Real Mallorca ni desde el momento que se convirtió en presidente del club en 2017. El máximo accionista del club mantiene la confianza en su equipo de trabajo liderado por Alfonso Díaz a pesar que a nivel deportivo el equipo no ha superado la novena posición en liga. Alemany sigue contando con el reconocimiento del fútbol profesional y el último ejemplo es la apuesta del Atlético de Madrid que lo acaba de incorporar como nuevo director deportivo de la entidad. El abogado mallorquín consiguió con el Mallorca los títulos de Supercopa en 1999 y de la copa del Rey en 2003. Además, el equipo llegó a sellar una tercera posición y quinta que le permitieron jugar en Europa. El Real Mallorca estuvo 16 años consecutivos en primera división llegando a jugar la Champions League y disputando la final de la Recopa de Europa.

Títulos en Valencia y Barcelona

Mateo Alemany volvió a demostrar su capacidad clasificando al Valencia para la Champions y ganando la copa del Rey con Marcelino García Toral en el banquillo, mientras que en el Barcelona sin Leo Messi, Busquets, Pique ni Jordi Alba consiguió ganar el título de liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Kohlberg no aprovechó su presencia en la isla durante dos años después de dejar el Barcelona para intentar su regreso al club.

Novena posición en diez años de gestión

El Real Mallorca con Kolhberg y Alfonso Díaz no ha superado la novena posición en la liga española y no ha vuelto a jugar en Europa a lo largo de los diez años de gestión. El club durante este periodo de tiempo llegó a descender a la segunda división B y perdió en los penaltis la final de la copa del Rey.